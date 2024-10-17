Когда появится недорогой соперник Nissan Leaf от Chevrolet: модель почти готова

Новый Chevrolet Bolt 2026 модельного года станет недорогим электромобилем для соперничества с новым Nissan Leaf. Это долгожданная модель. Стало известно, когда она появится, сколько будет стоить и что получат покупатели в итоге.

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По информации Carscoops, новый Chevrolet Bolt 2026 модельного года появится у дилеров уже в 2025 году. Сейчас модель представлена в двух кузовах: пятидверный хэтчбек и компактный кроссовер. Ожидалось, что в линейке останется только Chevrolet Bolt EUV. Но теперь сообщается, что имя Bolt будет представлено несколькими разными машинами.

Доступный электромобиль Chevrolet следующего поколения будут производить на американском заводе в Канзас-Сити после модернизации предприятия. Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому разработку машины удастся ускорить. По этой же причине станет возможным удешевить батарею, как и весь электрокар в целом.

Изначально в GM планировали отказаться от разработки модели следующей генерации. Но возросший спрос на Bolt показал, что новая машина нужна рынку. Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов.

Также покупатели в дальнейшем получат еще более дешевый Chevrolet Bolt. Но цену этой машины пока не называли.

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