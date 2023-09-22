Меньше и дешевле RAV4: Toyota готовит новый кроссовер. Фото

Toyota готовит новый кроссовер. Автомобиль, адресованный молодым покупателям, окажется меньше по габаритам и дешевле популярного RAV4. Сроки появления модели не называют, но до дебюта новинки осталось немного времени.

Машину показали на видео на официальной странице японской компании в социальной сети Х, которая раньше была известна как Twitter. В ролике фрагментами изобразили автомобиль, который унаследовал черты дизайна концепта Toyota bZ Compact SUV.

Это следующая модель линейки bZ. Значит, новый кроссовер Toyota bZ3X – электромобиль. В иерархии новинка будет находиться ниже среднеразмерного электрокросса bZ4X.

Видео дня

Если рассматривать дизайн прототипа bZ Compact SUV, который почти без изменений будет воспроизведен в серийной машине, внимание привлекают соединенные светодиодной полосой фары в форме клешни краба и вытянутые по горизонтали задние фонари.

Ожидается, что электрический кроссовер с купеобразным силуэтом получит силовую установку мощностью около 200 л.с. Запас хода может превысить 400 км.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о новой Toyota RAV4: кроссовер немного обновили для 2024 года.