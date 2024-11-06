Лучшие семиместные авто: свежий рейтинг для водителей

В прошлом минивэн был идеальным выбором для больших семей, поскольку мог комфортно вместить более пяти человек. Сегодня же покупатели имеют много альтернатив, в том числе трехрядные внедорожники, которые также предлагают отличную емкость и удобства.

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Они стали популярны благодаря своим характеристикам, подходящим для семейных поездок и других задач. Издание US News and World Report сложило список лучших семиместных автомобилей. В список попали как роскошные модели, так и практичные внедорожники среднего размера. Были учтены цены и качество интерьера, чтобы придать полную картину каждой модели.

Jeep Grand Wagoneer

Большой и роскошный Grand Wagoneer вмещает до восьми человек в роскошной кабине с мягкой кожей и глянцевым деревом. Этот джип балует пассажиров стандартными функциями, такими как подогрев руля и откидывающиеся сиденья второго ряда. Сидения переднего ряда имеют подогрев и вентиляцию, а также функцию массажа. Багажное отделение просторное, и все модели имеют дверь с электроприводом для легкого доступа к вашим вещам.

Каждый Grand Wagoneer имеет под капотом 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом. Двигатель мотивирует этот внедорожник мощностью, а полный привод стандартен. К сожалению, расход бензина этого внедорожника разочаровывает.

Шевроле Suburban

Одна из самых лучших моделей в своем классе с удобным управлением и просторным салоном. Салон предлагает выбор из семи-, восьми- и девятиместных конфигураций. Размеры всех трех рядов подходят для взрослых. Благодаря своим размерам и возможностям Suburban используется не только как семейный автомобиль, но и как служебный транспорт, автомобиль для активного отдыха и даже как основа для специальных модификаций, например, полиции и спасательных служб. Этот автомобиль стоит в среднем $59 тысяч.

Есть один недостаток, о котором стоит знать: огромные размеры Suburban производят парковку в тесных местах непростым делом.

Mazda CX-90, 2025

Это авто стоимостью более 37 тысяч долларов может похвастаться маневренностью управления и предоставляет покупателям выбор между двумя мощными силовыми агрегатами. Салон стильный, изысканный дизайн и первоклассные материалы. Первые два ряда просторные, а вот третий маленький. Также этот внедорожник отстает от своих одноклассников по грузоподъемности.

В зависимости от комплектации CX-90 имеет шесть, семь или восемь мест. CX-90 предлагает две силовые установки: 3.3-литровый цилиндровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом и гибридную версию с плагин-гибридной системой. Бензиновый двигатель выдает до 340 л.с., а гибридная система сочетает в себе бензиновый двигатель и электромотор для экономии топлива и мощной динамики. Все версии Mazda CX-90 имеют стандартный полный привод, улучшающий сцепление с дорогой и позволяющий уверенно чувствовать себя на любом покрытии.

Kia Carnival 2024 года

Это вместительный минивэн, сочетающий в себе стильный дизайн, удобство для семьи и современные технологии, делая его великолепной альтернативой традиционным кроссоверам и внедорожникам. Carnival отличается среди конкурентов своим внешним видом, который имеет черты кроссовера и богатым набором функций.

Carnival оснащен 3.5-литровым двигателем V6 мощностью 290 л.с., что обеспечивает быструю динамику на дороге и эффективное управление. Салон минивэна рассчитан на семь или восемь пассажиров, а также имеет несколько конфигураций сидений, включая комфортабельные капитанские кресла во втором ряду в некоторых комплектациях.

Carnival предлагает большой объем багажного отделения, который можно дополнительно увеличить, сняв или сложа сиденья третьего ряда.

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