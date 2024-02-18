Лучшие компактные электрокары: какой автомобиль приобрести в 2024 году

Рынок электромобилей стремительно развивается. Все больше людей выбирают компактные электрокары для ежедневных поездок. Эти авто экономны, экологичны и практичны, что делает их идеальным выбором для городской жизни.

О том, какие небольшие электроавтомобили в текущем году считаются актуальными, рассказали Тop Gear.

Renault Zoe

Renault Zoe является самым продаваемым электромобилем в Европе. Он обеспечивает динамичную езду и запас хода почти 400 км. Однако этот автомобиль не слишком просторный и в нем не регулируются сиденья по высоте.

Fiat 500e

Этот культовый электромобиль выделяет ретро-дизайн и доступная цена. Он имеет приличный запас хода и идеально подходит для коротких поездок по городу.

Mini Electric

Этот стильный электрокар сохранил маневровость и ловкость Mini. Он более просторный, чем Fiat 500e, а заявленный запас хода составляет около 230 км.

Peugeot e-208

Этот стильный электрокар предлагает большой запас хода около 360 км и демократичную цену. Автомобиль остается достаточно маленьким и лёгким, что хорошо для общей эффективности.

Vauxhall Corsa

Если вам было интересно перейти на электрику, но вы не склонны к риску, Corsa Electric может быть идеальным именно для вас. Она предлагает запас хода не менее 360 км и имеет стильный внешний вид.

Jeep Avenger

Jeep Avenger – это отличный городской автомобиль. Он небольшой, маневровый и в зависимости от колес имеет запас хода до 400 км.

MG 4

Это, пожалуй, самый лучший электромобиль в своем классе, если учитывать цену. У него есть запас хода до 430 км, современное оборудование и стильный внешний вид.

Fiat Topolino

Этот миниатюрный электрокар обладает уникальным дизайном и хорошо подходит для недолгой езды в городе. Запас хода у него такой же маленький (75 км), как и он сам, но искать парковочное место будет достаточно удобно.

Dacia Spring

Самый доступный электромобиль на европейском рынке. Электрокар имеет компактные размеры, простой дизайн и достаточный запас хода в 225 км.

Citroen e-C3

Стильный и практичный электрокар с запасом хода до 480 км. Благодаря быстрой зарядке постоянного тока мощностью 100 кВт пополнение заряда от 20 до 80 процентов занимает всего 26 минут.

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