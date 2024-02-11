Безопасные и надежные: топ-5 подержанных гибридных авто, которые не стыдно приобрести в 2024 году
Рынок гибридных автомобилей стремительно развивается, предлагая все больше экономичных и экологичных моделей. Тем не менее, новые гибриды могут быть достаточно дорогими, поэтому многие люди ищут альтернативу среди подержанных авто.
О том, какие б/у гибридные авто можно считать безопасными и надежными, рассказали Мotortrend.
2021-2022 Honda Accord Hybrid
Преимущества
Этот автомобиль считается лучшим выбором для покупки подержанных гибридных транспортных средств. Он надежен, эффективен, безопасен и порадует вас динамичностью вождения.
Недостатки
Главным недостатком предыдущего поколения Honda Accord Hybrid является то, что даже подержанные модели остаются достаточно дорогими. Также эксперты отмечают не совершенную шумоизоляцию.
2020-2022 Hyundai Sonata Hybrid
Преимущества
Sonata Hybrid – это хороший автомобиль среднего размера, который может похвастаться своей маневренностью. Информационно-развлекательная система интуитивно понятна, а в салоне достаточно тихо, что делает пребывание в автомобиле комфортным.
Недостатки
Одна заметная проблема заключается в настройке тормозов. Слишком резкая робота тормозной системы может ухудшить общее впечатление от вождения. Кроме того, эксперты отмечают, что трансмиссия работает недостаточно плавно.
2020-2022 Lexus ES300h
Преимущества
Если вы ищете гибридный автомобиль класса "люкс", то Lexus ES300h – это лучший выбор. Он имеет элегантный дизайн и много пространства внутри. Если вы выберите обновленную модель 2022 года, то получите еще и удобную информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном и расширенный набор стандартных функций.
Недостатки
В моделях до 2022 году остались устаревшие и громоздкие сенсорные панели. Производительность и управляемость автомобиля уступает конкурентам в аналогичном сегменте, а несовершенная шумоизоляция может несколько испортить впечатление от вождения.
2020-2022 Toyota Avalon Hybrid
Преимущества
Toyota Avalon Hybrid является более доступным транспортом, чем ES300h, но также имеет роскошный салон, огромное заднее сиденье и неплохую систему помощи водителю, например, круиз-контроль.
Недостатки
Такие варианты, как XSE и Touring, могут обеспечивать более жесткую езду по сравнению с базовой моделью XLE, которая может оказаться не комфортной для некоторых водителей. Кроме того, большой размер Avalon может создавать проблемы, когда дело доходит до парковки и маневрирования в тесных городских просторах.
2020-2022 Toyota Camry Hybrid
Преимущества
Toyota является лидером в производстве гибридов уже более десяти лет. Их машины довольно бюджетные в уходе, безопасные и надежные. Camry среднего размера обеспечивает комфорт во время поездки и даже эффективнее Avalon.
Недостатки
Несмотря на то, что внутренние технологии функциональны и интуитивно понятны, покупая модель Sonata Hybrid, вы можете получить более удобные функции. Кроме того, водителям, для которых вождение это развлечение, этот гибрид может показаться скучным.
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