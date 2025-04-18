Куда может продолжить движение бензовоза? Задания на знание ПДД

ПДД часто содержат нюансы, которые могут запутать даже опытного водителя. Один из таких вопросов касается знака "Направление движения для грузовых автомобилей", часто встречающегося на перекрестках. Что он означает на самом деле: приказ, запрет или рекомендацию?

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Предлагаем разбираемся на конкретном примере, где именно внимательность к деталям и правильное понимание знаков является ключом к правильному ответу. Проверьте знания с помощью быстрого теста.

Куда разрешается продолжить движение водителю бензовоза?

Прямо и налево; Прямо и направо; Только прямо; Только налево; Только направо; Все направления разрешаются.

Объяснение

Итак, у нас есть перекресток, к которому подъехал бензовоз. Здесь водителю предлагаются три направления для дальнейшего движения. Перекресток – нерегулируемый, но на нем есть дорожные знаки. Один из них и поможет нам решить этот вопрос.

Речь в этой ситуации идет не о знаке 2.3 "Главная дорога", а о том, что ниже, 5.31.1 – "Направление движения для грузовых автомобилей".

Стоит ли подумать, указывает ли этот знак, в каком направлении разрешается продолжить движение на перекрестке водителю грузового автомобиля? Или, может быть, наоборот – этот знак определяет запрещенное направление движения?

На самом деле – ни то, ни другое. Знак "Направление движения для грузовиков" показывает рекомендуемое направление движения для грузовиков и самоходных машин. То есть знак рекомендует водителю повернуть на перекрестке налево, но он ничего не запрещает и не приказывает.

А значит, водителю на перекрестке рекомендовано повернуть налево, но проехать ему разрешается по всем указанным направлениям.

Правильный ответ

Правильный ответ – 6.

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