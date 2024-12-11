Кто нарушит правила, выполняя разворот? Задания на знание ПДД

ПДД устанавливают единый порядок дорожного движения, поэтому важно знать и неукоснительно выполнять указанные требования. Это – основной залог безопасности всех участников движения. Часто аварийные ситуации возникают при несоблюдении правил разворота.

Видео дня

Предлагаем пройти непростой тест. Внимательно посмотрите на изображение и определите, нарушает ли кто-нибудь ПДД.

Водитель какого автомобиля нарушит правила, выполняя разворот?

Водитель синего автомобиля; Водитель зеленого; Оба нарушают; Никто не нарушает правила.

Объяснение

Пункт 10.7 ПДД определяет, в каких случаях водители не могут выполнить разворот.

Разворот запрещается:

а) на железнодорожных переездах;

б) на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в) в туннелях;

г) при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

ґ) на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

д) на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 и 5.30.

Правильный ответ

И водитель синего, и водитель зеленого авто нарушают ПДД, ведь развороты запрещаются как на мостах, путепроводах и эстакадах, так и под ними.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.