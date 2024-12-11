Кто нарушит правила, выполняя разворот? Задания на знание ПДД
ПДД устанавливают единый порядок дорожного движения, поэтому важно знать и неукоснительно выполнять указанные требования. Это – основной залог безопасности всех участников движения. Часто аварийные ситуации возникают при несоблюдении правил разворота.
Предлагаем пройти непростой тест. Внимательно посмотрите на изображение и определите, нарушает ли кто-нибудь ПДД.
Водитель какого автомобиля нарушит правила, выполняя разворот?
- Водитель синего автомобиля;
- Водитель зеленого;
- Оба нарушают;
- Никто не нарушает правила.
Объяснение
Пункт 10.7 ПДД определяет, в каких случаях водители не могут выполнить разворот.
Разворот запрещается:
- а) на железнодорожных переездах;
- б) на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
- в) в туннелях;
- г) при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
- ґ) на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
- д) на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 и 5.30.
Правильный ответ
И водитель синего, и водитель зеленого авто нарушают ПДД, ведь развороты запрещаются как на мостах, путепроводах и эстакадах, так и под ними.
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- определите, какой знак полностью запрещает движение всех транспортных средств;
- пройдите задачу на знание знаков, регулирующих поворот налево ;
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