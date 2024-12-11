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Кто нарушит правила, выполняя разворот? Задания на знание ПДД

Алина Милсент
Авто Oboz
1 минута
75
Кто нарушит правила, выполняя разворот? Задания на знание ПДД

ПДД устанавливают единый порядок дорожного движения, поэтому важно знать и неукоснительно выполнять указанные требования. Это – основной залог безопасности всех участников движения. Часто аварийные ситуации возникают при несоблюдении правил разворота.

Видео дня

Предлагаем пройти непростой тест. Внимательно посмотрите на изображение и определите, нарушает ли кто-нибудь ПДД.

Кто нарушит правила, выполняя разворот? Задания на знание ПДД

Водитель какого автомобиля нарушит правила, выполняя разворот?

  1. Водитель синего автомобиля;
  2. Водитель зеленого;
  3. Оба нарушают;
  4. Никто не нарушает правила.

Объяснение

Пункт 10.7 ПДД определяет, в каких случаях водители не могут выполнить разворот.

Разворот запрещается:

  • а) на железнодорожных переездах;
  • б) на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
  • в) в туннелях;
  • г) при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
  • ґ) на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
  • д) на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 и 5.30.

Правильный ответ

И водитель синего, и водитель зеленого авто нарушают ПДД, ведь развороты запрещаются как на мостах, путепроводах и эстакадах, так и под ними.

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