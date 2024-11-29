Кто нарушает правила? Тест на знание ПДД

Чтобы уверенно чувствовать себя на дороге, важно внимательно изучить ПДД и значение всех дорожных знаков. Они имеют преимущество перед дорожной разметкой и должны размещаться таким образом, чтобы были хорошо видны участникам дорожного движения как в светлое, так и в темное время суток.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, нарушает ли кто-нибудь ПДД?

Кто нарушает правила?

Водитель такси; Водитель белого автомобиля; Все нарушают ПДД; Никто не нарушает правила.

Объяснение

Водитель такси вправе двигаться по полосе маршрутных транспортных средств. Об этом прямо указано в пункте 2.15 ПДД.

Водитель такси имеет право:

а) двигаться на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11;

б) производить посадку и высадку пассажиров в пределах полосы для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, с учетом положений пунктов 15.1 и 15.2 настоящих Правил.

Действие знака 5.11 "полоса для движения маршрутных транспортных средств" распространяется на полосу движения, над которой он установлен. Если знак установлен справа от дороги, его действие распространяется на правую полосу движения.

Водителю, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, которая отделена прерывистой линией дорожной разметки, разрешено выполнять поворот с этой полосы. В таких местах разрешается также заезжать на нее при выезде на дорогу и для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части.

Водитель белого авто должен был заехать на эту полосу перед поворотом направо, поскольку полоса отделена прерывистой линией.

Правильный ответ

Водитель белого авто нарушает ПДД, поэтому правильный ответ – 2.

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