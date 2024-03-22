Кто проедет перекресток последним? Хитрая задача по ПДД

На дорогах Украины ежедневно случаются тысячи ДТП и многие из них – на перекрестках. Поэтому необходимо, прежде чем выезжать на дороги, изучить и запомнить правила дорожного движения.

Для того чтобы быть уверенными в своих знаниях ПДД, следует регулярно их проверять. Аuto_pdr.ua опубликовали интересное тестовое задание, которое напомнит вам, как правильно вести себя на нерегулируемых перекрестках.

Посмотрите на изображение и ответьте на вопросы. Какое из транспортных средств проедет перекресток последним?

А. Грузовик;

Грузовик; Б. Красное авто;

Красное авто; В. Синий автомобиль;

Синий автомобиль; Г. Желтое авто.

Это не такой простой вопрос, как может показаться, на первый взгляд. Правила дорожного движения четко регламентируют порядок проезда нерегулируемых перекрестков, но в некоторых ситуациях может возникнуть неразбериха.

На перекрестках, двигающийся второстепенной дорогой водитель всегда должен пропускать водителей, едущих по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

Однако в этом случае мы не видим никаких знаков, в том числе обозначения главной дороги, поэтому здесь следует руководствоваться правилом 16.12.

16.12

На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Как мы видим, на картинке отсутствуют круговые перекрестки и трамвайные пути, поэтому правильный ответ Г.

Желтое авто последним проедет перекресток, поскольку должно пропустить приближающиеся с правой стороны автомобили.

Однако помните, если на перекрестке есть трамвайные пути, то рельсовое транспортное средство всегда имеет приоритет в движении, независимо от того, с какой стороны оно приближается.

На нерегулируемых перекрестках всегда нужно быть внимательными, осторожными и руководствоваться правилами дорожного движения. Однако в случае возникновения сомнений в проезде перекрестка лучше пропустить другие транспортные средства.

Ранее OBOZ.UA публиковал интересную тестовую задачу, где нужно понять, кто из водителей неправильно поставил машину на стоянку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.