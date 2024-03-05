Кто должен дать дорогу на круговом перекрестке: задачи по ПДД

Круговые перекрестки имеют много преимуществ по сравнению с традиционными перекрестками со светофорами. Они заставляют водителей снижать скорость и не требуют остановки на красный свет, что делает движение более безопасным и плавным.

Однако у начинающих водителей круговые перекрестки часто вызывают дополнительные вопросы. Аuto_pdr.ua поделились запутанной задачей, которая поможет вам проверить свои знания и вспомнить правила дорожного движения.

Посмотрите на изображение и ответьте на вопросы.

Должен ли водитель зеленого автомобиля дать дорогу другим водителям?

А. да

Б. нет

На первый взгляд, может показаться, что во избежание аварийной ситуации стоит уступить дорогу, но взгляните на первое изображение.

Перед тем, как выехать на круговой перекресток, водитель зеленого автомобиля столкнулся со знаком 4.10. Это означает, что в этом случае следует руководствоваться пунктом ПДД 16.12.

16.12. Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначены дорожным знаком 4.10, отдается транспортным средствам, уже двигающимся по кругу.

Поэтому правильный ответ Б.

И помните:

Водители, которые планируют выехать с кругового перекрестка, должны включить сигнал поворота, чтобы дать понять другим участникам движения о своих намерениях;

Если на круговом перекрестке несколько полос движения, водители должны правильно выбрать свою полосу с учетом того, куда они хотят повернуть;

При выезде с кругового перекрестка водители должны пропустить движущиеся по нему транспортные средства.

Соблюдение правил дорожного движения на круговом перекрестке обеспечивает безопасность для всех участников движения. Обратите внимание на знаки, разметку и сигналы других водителей во избежание аварийных ситуаций.

Ранее OBOZ.UA публиковал еще одну задачу, связанную с круговыми перекрестками и рассказывал, как правильно из него уехать.

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