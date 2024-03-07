Кто из водителей неправильно поставил машину на стоянку: хитрое задание по ПДД

В современных крупных городах с каждым годом все больше людей начинают пользоваться своими автомобилями для передвижения. Для каждого отдельного водителя это хорошо, но на дорогах начинает быть все теснее, а вопрос парковки становится все более острым.

Неправильно припаркованные автомобили могут не только создавать неудобства для других участников дорожного движения, но и привести к опасным ситуациям. Аuto_pdr.ua распространили интересную тестовую задачу, которая поможет вам вспомнить ПДД и проверить свои знания.

Улицы наших городов заполнены множеством машин, и найти свободное парковочное место может быть настоящим вызовом. Иногда, в поисках заветного места, водители забывают смотреть на знаки и пренебрегают правилами дорожного движения.

Посмотрите на изображение и подумайте, какое транспортное средство неправильно поставлено на стоянку?

А. Грузовик

Б. Зеленый автомобиль

В. Все транспортные средства припаркованы правильно

Г. Все транспортные средства припаркованы неправильно

Д. Мотоцикл

Все транспортные средства стоят под углом к краю проезжей части. Это разрешается, если транспортное средство не будет препятствовать движению других участников движения.

Если вы видите знаки 5.42.1 "Место для стоянки", 5.42.2 "Место для стоянки" и 5.43 "Зона стоянки", установленные с табличкой 7.6.1, то стоянка на проезжей части вдоль тротуара разрешена для всех транспортных средств исключение.

Но если под знаком "Место для стоянки" есть одна из табличек 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5 или 7.6.6, то разрешена стоянка только для легковых автомобилей и мотоциклов.

Кроме того, они должны встать именно таким образом, как показано на табличке.

То есть правильный ответ А. Грузовик не имел права вставать на стоянку, согласно табличке 7.6.2, которая видна на картинке.

Также помните:

Обычно остановка на тротуарах запрещена. Исключением являются только места, обозначенные соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками;

Легковые автомобили и мотоциклы могут запарковаться на тротуаре, если для движения пешеходов останется не менее двух метров;

Запрещено парковаться ближе 50 м от железнодорожных переездов;

Запрещается становиться на стоянку в местах, где вы сделаете невозможным движение других транспортных средств или создаете препятствие для пешеходов;

Запрещено парковаться ближе 5 м от контейнерных площадок и контейнеров для сбора бытовых отходов и на газонах.

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