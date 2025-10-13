Кто проедет перекресток первым и последним? Тест для водителей
Обучающие тесты по ПДД помогают быстрее реагировать в реальных ситуациях, запомнить логику знаков и приоритетов. Регулярное прохождение таких заданий помогает развивать внимание, пространственное мышление, что особенно важно для начинающих водителей.
Поэтому попробуйте решить классическую задачу с перекрестком: надо определить, кто проедет первым, а кто последним. На первый взгляд – обычная ситуация, но именно на таких примерах формируется интуиция водителя и понимание правил приоритета на дороге.
Кто проедет перекресток первым, а кто последним?
- Зеленый и красный автомобили первые, синий – последний.
- Велосипедист первый, зеленый – последний.
- Красный первый, зеленый – последний.
- Красный первый, велосипедист – последний.
- Зеленый первый, велосипедист – последний.
- Велосипедист первый, синий – последний.
Объяснение
Имеем нерегулируемый перекресток, где порядок движения определяют дорожные знаки. Перед синим авто видим два знака – 2.1 "Дать дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Они дают понять, что по главной движутся велосипедист и водитель красного автомобиля. Именно они будут определять, кто проедет перекресток первым и вторым.
По второстепенной дороге движутся зеленое и синее авто, и они уже будут выяснять, кто будет третьим, а кто – последним.
Начнем с тех, кто на главной. Стоит отметить: велосипедист – полноправный участник дорожного движения и не должен уступать дорогу только потому, что он на велосипеде. Более того, именно он имеет преимущество и проедет перекресток первым, поскольку находится с водителем красной машины на равнозначных дорогах.
В данном случае действует правило "препятствия справа", которое определяет порядок движения на равнозначных перекрестках. Согласно ему, водитель красного автомобиля должен уступить дорогу велосипедисту, который является для него препятствием с правой стороны.
Этим же правилом определим, кто проедет третьим, а кто последним: между синим и зеленым автомобилями преимущество у синего, ведь он является препятствием справа для зеленого.
Итак, финальный порядок разъезда таков:
- первым едет велосипедист,
- вторым – красное авто,
- третьим – синее,
- последним – зеленое.
Правильный ответ – вариант №2.
