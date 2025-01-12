Кто может повернуть на заправку? Хитрая задача по ПДД

Знание ПДД позволяет предусматривать действия других водителей и пешеходов, что помогает избежать опасных ситуаций. Так что регулярная проверка теоретических знаний поможет более уверенно чувствовать себя на практике.

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Предлагаем пройти непростой тест. Внимательно посмотрите на изображение и определите, кто может повернуть на заправку.

Кто может повернуть на автозаправочную станцию?

Водитель желтого автомобиля; Водитель синего автомобиля; Оба могут; Никто не имеет права совершить поворот.

Объяснение

На изображении видим знак 4.1, разрешающий движение только прямо. Как правило, знак 4.1 не запрещает поворот направо во дворы или на прилегающие территории, если это не противоречит другим дорожным знакам. Это означает, что повороты налево и развороты на данном участке дороги запрещены.

Знак 4.1 устанавливается перед перекрестком или в начале участка дороги, где разрешается движение только прямо. Действие знака распространяется до следующего перекрестка.

Знак "Проезд запрещен" определяет, что водителям всех транспортных средств запрещено двигаться в направлении, указанном знаком.

Правильный ответ

Следовательно, ни водитель синего, ни водитель желтого автомобиля не могут повернуть на автозаправочную станцию. Правильный ответ – 4.

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