Кто нарушит требования запрещающего знака? Непростая задача по ПДД

Насколько хорошо вы помните требования дорожных знаков, которые встречаются вам далеко не каждый день? А без знания этих редких знаков нельзя утверждать, что вы хорошо овладели требованиями ПДД.

Именно на знание такого необычного знака еще и применение его в довольно нетривиальной ситуации и предлагает вам тест специализированный YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами перекресток, на котором встретились запряженная лошадью подвода, которая поворачивает направо, и синее авто, которое тянет желтую машину на буксире и готовится к левому повороту. Рассмотрите знак, который находится перед ними на перекрестке, и скажите, кто в этой ситуации нарушает требования этого знака, проехав в изображенном направлении:

водитель синего автомобиля, который буксирует; водитель на гужевой повозке; оба нарушат; оба не нарушат.

Запрещающим знаком, который стоит на этом перекрестке является знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено". В этой задаче важно определить, на какие именно транспортные средства распространяется требование этого знака.

А знак этот запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировку механических транспортных средств. То есть водитель синего автомобиля, выполняя буксировку, требования этого знака очевидным образом нарушит, проехав в показанном направлении.

А как насчет конного транспорта? Ведь можно рассматривать лошадь, как машину, а телегу – как прицеп. Но на самом деле нет, действующие ПДД не рассматривают подобную повозку ни как прицеп, ни как грузовой автомобиль.

Это значит, что телега не нарушит правил, повернув, как запланировал. А вот синее авто – нарушит. То есть правильным здесь является первый вариант ответа.

