Куда разрешается проехать водителю грузовика? Задание по ПДД

Специальный тест на знание Правил дорожного движения (ПДД) демонстрирует, как водителям грузовиков следует учитывать знаки и разметку, выбирая направление движения. Умение быстро и точно интерпретировать дорожные знаки и разметку, особенно по направлению движения, является фундаментальным для безопасности всех участников дорожного движения.

Видео дня

Чтобы проверить, насколько глубокие знания украинских водителей в этой теме, Телеграм-канал "За! Правилами" предложил тест, требующий определить разрешенные направления движения для грузового автомобиля на конкретном участке.

Предлагается шесть вариантов ответа:

только прямо; прямо и влево; прямо и в обратном направлении; только в обратном направлении; только налево; налево и в обратном направлении.

Поскольку на изображенном перекрестке отсутствует светофор, водитель должен определять направление проезда исключительно по дорожным знакам и разметке.

Первым ключевым элементом является знак 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено", который запрещает движение грузовиков с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. Под этим знаком размещена табличка 7.1.1 "Расстояние до объекта" с указанием 300 метров. Это означает, что через 300 метров водителю грузовика будет запрещено продолжать движение прямо.

До этого момента ничто не мешает ему двигаться напрямик. Однако водителю грузовика также следует помнить, что он не имеет права двигаться по средней или левой полосе, если правая полоса свободна.

Другие возможные направления движения рассматриваются с учетом знака 4.5 "Движение прямо или налево" и дорожной разметки. Знак, как понятно из его названия, разрешает движение только в указанных направлениях: прямо и налево, а также не запрещает разворот. Аналогичные стрелки, разрешающие движение прямо и налево, нанесены и на дороге, в полосе, по которой движется грузовик.

Хотя разметка и знак "Движение прямо или налево" обычно не запрещают разворот, в данной ситуации решающим является положение грузовика на дороге. Разметка, разрешающая движение прямо и налево, также позволяет разворот, но только в случае, если она нанесена в крайней левой полосе проезжей части.

Водитель грузовика, как показано на изображении, находится правее крайней левой полосы. Следовательно, разворота здесь он осуществить не сможет, поскольку его положение на дороге не соответствует требованиям для выполнения этого маневра.

Ответ на тест по ПДД

Таким образом, учитывая все знаки, разметку и его позицию, водитель грузовика может продолжить движение вперед или повернуть налево. Из шести предложенных вариантов ответов, правильным является второй вариант: "прямо и налево".

OBOZ.UA предлагает еще один непростой тест по ПДД относительно правил остановки авто.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.