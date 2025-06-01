Кто нарушает правила? Тест на знание ПДД
Независимо от того, вы водитель, велосипедист, пешеход или пассажир – знание ПДД помогает избегать опасных ситуаций, правильно ориентироваться в сложных условиях и снижает риск аварий. Именно поэтому регулярное прохождение тестов по ПДД является чрезвычайно полезным.
Тесты помогают критически мыслить, быстрее принимать решения в нестандартных ситуациях и выявлять пробелы в понимании правил. Предлагаем проверить свои знания и определить, кто нарушает правила.
Кто нарушает правила?
- Только водитель мопеда;
- Водитель мопеда и синего авто;
- Водитель мопеда и велосипедист;
- Только водитель синего авто;
- Водитель синего авто и велосипедист;
- Все нарушают правила.
Объяснение
Имеем участок дороги, на котором находятся три транспортных средства: мопед, велосипед и синий автомобиль. Велосипедист и водитель мопеда просто движутся прямо, а водитель синего авто пытается занять правую полосу, чтобы остановиться для посадки пассажира.
Однако это полоса для движения маршрутных транспортных средств, что обозначено соответствующими дорожными знаками и разметкой.
Согласно пункту 17.1 Правил дорожного движения, на полосе для маршрутных транспортных средств запрещено движение и остановка других транспортных средств, кроме:
- такси,
- мопедов,
- мотоциклов без бокового прицепа,
- велосипедов.
Итак, мопед и велосипед имеют право двигаться по этой полосе – они правил не нарушают.
А как же водитель синего авто, который хочет заехать на полосу только для короткой остановки и высадки пассажира? Это разрешено только при условии, если полоса отделена прерывистой линией разметки.
Однако на изображении видно, что линия – сплошная, а значит, водитель синего автомобиля нарушает правила.
Правильный ответ
Правильный ответ: 4 - только водитель синего авто.
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- попробуйте определить, кто имеет преимущество в движении на перекрестке;
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