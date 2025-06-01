Кто нарушает правила? Тест на знание ПДД

Независимо от того, вы водитель, велосипедист, пешеход или пассажир – знание ПДД помогает избегать опасных ситуаций, правильно ориентироваться в сложных условиях и снижает риск аварий. Именно поэтому регулярное прохождение тестов по ПДД является чрезвычайно полезным.

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Тесты помогают критически мыслить, быстрее принимать решения в нестандартных ситуациях и выявлять пробелы в понимании правил. Предлагаем проверить свои знания и определить, кто нарушает правила.

Кто нарушает правила?

Только водитель мопеда; Водитель мопеда и синего авто; Водитель мопеда и велосипедист; Только водитель синего авто; Водитель синего авто и велосипедист; Все нарушают правила.

Объяснение

Имеем участок дороги, на котором находятся три транспортных средства: мопед, велосипед и синий автомобиль. Велосипедист и водитель мопеда просто движутся прямо, а водитель синего авто пытается занять правую полосу, чтобы остановиться для посадки пассажира.

Однако это полоса для движения маршрутных транспортных средств, что обозначено соответствующими дорожными знаками и разметкой.

Согласно пункту 17.1 Правил дорожного движения, на полосе для маршрутных транспортных средств запрещено движение и остановка других транспортных средств, кроме:

такси,

мопедов,

мотоциклов без бокового прицепа,

велосипедов.

Итак, мопед и велосипед имеют право двигаться по этой полосе – они правил не нарушают.

А как же водитель синего авто, который хочет заехать на полосу только для короткой остановки и высадки пассажира? Это разрешено только при условии, если полоса отделена прерывистой линией разметки.

Однако на изображении видно, что линия – сплошная, а значит, водитель синего автомобиля нарушает правила.

Правильный ответ

Правильный ответ: 4 - только водитель синего авто.

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