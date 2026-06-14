Кто нарушает правила при выполнении разворота? Тест по ПДД

Тесты по правилам дорожного движения помогают лучше понять логику безопасного поведения на дороге. Особенно полезны задания с маневрами, ведь именно при разворотах, обгонах и поворотах водители часто допускают ошибки.

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Такие ситуации важно разбирать внимательно, ведь на реальной дороге неправильное решение может создать опасность для всех участников движения. Отдельного внимания заслуживают железнодорожные переезды, где действуют строгие правила и повышенные требования к осторожности. Итак, водитель какого автомобиля нарушает правила, выполняя разворот в непосредственной близости от железнодорожного переезда?

Водитель какого автомобиля нарушает правила, выполняя разворот в непосредственной близости от железнодорожного переезда?

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля. Оба водителя нарушают правила. Оба водителя не нарушают правила.

Объяснение

В этой ситуации изображен участок дороги с железнодорожным переездом. Оба водителя намерены выполнить разворот недалеко от него. Разница лишь в том, что водитель синего автомобиля разворачивается перед переездом, а водитель красного – уже после него.

Железнодорожный переезд является участком дороги с повышенной опасностью. Именно поэтому правила движения в таких местах значительно строже, а нарушение требований на переездах может иметь очень серьезные последствия.

Разворот сам по себе также относится к маневрам, требующим особой внимательности. На самом железнодорожном переезде разворот запрещен, и здесь никаких исключений быть не может. Выполнять такой маневр непосредственно на переезде опасно и неправильно.

Однако в этом задании есть важная деталь: оба автомобиля выполняют разворот не на самом железнодорожном переезде, а перед ним и после него. В правилах нет отдельного прямого запрета на разворот именно перед железнодорожным переездом или сразу после него, если водитель не нарушает других требований.

На практике в таких местах часто нанесена сплошная линия разметки, которую пересекать запрещено. Если бы она была на изображении, ситуация могла бы измениться. Но по условиям этого задания сплошной линии разметки нет, поэтому водители не нарушают требований по развороту.

Правильный ответ

Правильный вариант – 4. Оба водителя не нарушают правила.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, нужно ли водителю желтого автомобиля включать поворотник.

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