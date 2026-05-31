Надо ли включать поворот? Тест на знание ПДД

Знание правил дорожного движения и умение быстро ориентироваться на перекрестках является основой безопасности для каждого водителя. Особенно важно безупречно владеть этими навыками в ситуациях, где главная дорога меняет свое направление, ведь любое недоразумение между участниками движения грозит серьезной аварией.

Видео дня

Четкая подача сигналов помогает другим автомобилистам мгновенно сориентироваться и правильно рассчитать траекторию своего маневра. Своевременный разбор таких дорожных ловушек позволяет избежать опасных ошибок как новичкам, так и водителям с многолетним стажем.

Канал "По правилам" предложил интересный тест по теме "Предупредительные сигналы". Водителям предлагают решить следующую задачу:

Обязан ли водитель желтого автомобиля в этой ситуации включать левый указатель поворота?

Среди предложенных вариантов ответов есть два пути решения:

Обязан включать левый поворотник. Не обязан включать поворотник в этой ситуации.

Условия задачи моделируют перекресток вне населенного пункта, где находятся два транспортных средства. Желтое авто движется по главной дороге, что четко подтверждает установленный дорожный знак 2.3 "Главная дорога".

В то же время красная машина подъезжает со второстепенной полосы. Под главным знаком закреплена дополнительная табличка 7.8 "Направление главной дороги", которая наглядно демонстрирует, что главная полоса меняет траекторию и плавно уходит налево под небольшим углом.

Часть водителей ошибочно считает, что поскольку изгиб дороги плавный и транспортное средство фактически не покидает главную полосу, то включать световой сигнал не нужно. Это опасная иллюзия. В правилах дорожного движения приоритетное значение имеет не юридический статус дороги и не градус ее кривизны, а сам факт изменения направления движения автомобиля.

Желтое авто не едет прямо – оно осуществляет полноценный поворот налево в соответствии со схемой перекрестка. Его световой сигнал является критически важным для водителя красной машины, который должен точно понимать намерения коллеги по дороге, несмотря на свою обязанность в любом случае пропустить желтое авто.

Правильный ответ на тест по ПДД

Согласно пункту 9.2 ПДД Украины, каждый водитель обязан подавать сигналы световыми показателями соответствующего направления перед началом движения, перестроением, разворотом или поворотом.

Поскольку в данной ситуации происходит проезд перекрестка со сменой курса, а не просто движение по одиночной извилистой трассе без разветвлений, включение сигнала является строгим требованием закона.

Таким образом, правильным является ответ под номером 1: водитель желтого автомобиля беспрекословно обязан включить левый указатель поворота.

OBOZ.UA предлагает еще один интересный тест по ПДД по остановке и стоянке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.