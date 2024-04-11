Кто нарушает правила: непростая задача по ПДД

Дороги общего пользования делятся на полосы, предназначенные для движения разных транспортных средств. К примеру, иногда по определенной части дороги разрешено двигаться только маршруткам.

Обозначения и правила использования разных полос движения четко регламентированы правилами. Telegram-канал "За! Правилами" поделился достаточно сложной тестовой задачей, чтобы вы могли проверить свои знания ПДД.

Кто нарушает правила в этой ситуации?

А. Белое и синее авто;

Белое и синее авто; Б. Велосипедист;

Велосипедист; В. Велосипедист и синий автомобиль;

Велосипедист и синий автомобиль; Г. Синий автомобиль;

Синий автомобиль; Д. Велосипедист и белый автомобиль;

Велосипедист и белый автомобиль; Э. Все нарушают.

Для начала обратите внимание на символы и разметку, которую вы видите на картинке.

Знак 5.11 Полоса для движения маршрутных транспортных средств обозначает полосу, предназначенную для движения общественного транспорта, следующего по установленному маршруту. Действие знака распространяется на полосу движения, над которой он установлен.

Кроме того, можно увидеть дорожную разметку 1.27. Она также обозначает выделенную полосу движения маршрутных транспортных средств.

На изображении дорожная разметка 1.27 расположена по обе стороны дороги, то есть велосипедист и водитель синего авто уже двигаются по полосе для общественного транспорта. В то же время, водитель белого автомобиля планирует заехать на эту полосу и подобрать пассажира.

Ввиду этого может показаться, что все участники дорожного движения нарушают, поэтому стоит подробнее вспомнить ПДД.

Согласно правилу 17.1 на полосе маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.11, запрещаются движение и остановка транспортных средств, кроме автобусов, такси и велосипедистов.

Следовательно, правильный ответ Г.

Ранее OBOZ.UA публиковал интересную и непростую задачу по ПДД о том, кто из водителей нарушит правила на повороте.

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