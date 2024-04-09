Кто из водителей нарушит правила на повороте? Непростая задача по ПДД

Нередко на дорогах случаются аварии, начинаются ремонтные работы или устанавливаются новые дорожные знаки. Поэтому водители должны быть бдительными, ведь даже на знакомых участках дороги может что-то измениться.

Особое внимание нуждаются в поворотах на перекрестках, поскольку именно здесь часто случаются аварии из-за невнимательности водителей. Тest_pdr.ua подготовили запутанное тестовое задание, которое проверит вашу наблюдательность, знание ПДД и умение быстро реагировать в нетипичных ситуациях.

Посмотрите на картинку и ответьте. Кто из водителей нарушит ПДД, если совершит поворот?

А. Водитель белого автомобиля;

Водитель белого автомобиля; Б. Водитель красного автомобиля;

Водитель красного автомобиля; В. Оба водителя нарушат;

Оба водителя нарушат; Г. Оба водителя не нарушат.

Для начала рассмотрим знак 5.16. он показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения по каждой из них.

Согласно этому можно подумать, что водитель белого автомобиля имеет право как поехать прямо, так и повернуть налево. А водитель красного может либо повернуть направо, либо продолжать двигаться вперед.

Но все не так-то просто. Слева на изображении можно увидеть временный знак 4.1, позволяющий двигаться только прямо.

То есть, он противоречит постоянному знаку 5.16, поэтому пришло время обратиться к правилу 8.2.

8.2 Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с желтым фоном и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками.

Однако также следует обратить внимание на то, что временный знак расположен только у левой полосы. А согласно правилу 8.2.1, если дорога имеет более одной полосы для движения в одном направлении, установленный по обе стороны дороги соответствующего направления временный дорожный знак дублируется на разделительной полосе, над проезжей частью или на противоположной стороне дороги.

То есть знаки должны размещаться таким образом, чтобы информацию, которую они передают, могли воспринимать именно те участники движения, которым она предназначена.

А поскольку в этом случае знак 4.1 не продублирован, его действие распространяется только на шофера белого автомобиля. Поэтому правильный ответ А.

Если водитель белого автомобиля повернет налево, то он нарушит указание, которое дает временный знак, установленный слева.

Ранее OBOZ.UA публиковал интересную задачу о том, какой опознавательный знак должен быть на авто водителя-новичка.

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