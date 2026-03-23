Кто имеет преимущество на круговом перекрестке? Тест для водителей

Правила дорожного движения являются основой безопасности на дорогах и помогают избегать аварийных ситуаций. Особенно важно хорошо ориентироваться в правилах проезда круговых перекрестков, ведь именно там часто возникают спорные моменты между водителями. Непонимание приоритетов может привести к опасным маневрам и ДТП. Поэтому регулярная проверка знаний ПДД остается актуальной даже для опытных водителей.

На YouTube-канале "По правилам" предложили очередной тест для водителей, который касается проезда кругового перекрестка. В задаче смоделирована дорожная ситуация с двумя автомобилями, которые уже движутся по кругу и планируют съезд с него.

Согласно условию, желтый автомобиль покидает кольцо с правой полосы, тогда как красный – с левой. Это вызывает логичный вопрос: не нарушает ли водитель красного авто правила, ведь традиционно съезд осуществляется с правой полосы.

Впрочем, ответ содержится в пункте10.5 ПДД. В нем указано, что выезд с кругового перекрестка может осуществляться с любой полосы, если это не противоречит дорожным знакам или разметке и не создает препятствий другим участникам движения.

Дополнительно применяется пункт 10.3 правил. Он определяет, что в случае одновременного перестроения преимущество имеет водитель, который находится справа, а тот, кто слева, должен уступить дорогу.

Итак, в этой ситуации водитель красного автомобиля не нарушает правил, однако именно он должен предоставить преимущество желтому авто. Правильный ответ в тесте — вариант под номером два.

