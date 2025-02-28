Кто должен дать дорогу трамваю? Задание по ПДД

Движение рельсового транспорта, то есть трамваев, по городу регулируется не так, как движение автомобилей. Как хорошо вы помните все соответствующие требования ПДД ?

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Тест, опубликованный YouTube-каналом "За! Правилами", поможет проверить себя. В нем вам нужно дать ответ, водитель какого автомобиля в описанной ситуации должен дать дорогу выезжающему из депо трамваю.

На картинке мы видим здание депо, из которого начинает свой путь вперед трамвай. Слева к этому месту приближается красный автомобиль, водитель которого планирует ехать прямо, а справа – зеленый, на котором включены указатели левого поворота. Водитель какой машины здесь обязан пропустить трамвай:

водитель красного автомобиля; водитель зеленого автомобиля; оба водителя должны; оба не должны давать дорогу.

Первыми в голову могут прийти два правила: что водители всегда должны уступать дорогу трамваю, поскольку трамвай в равных условиях имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, и что разъезжаться в этой ситуации все ТС имеют по правилу препятствия справа.

На самом деле, оба правила здесь не действуют. В первую очередь из-за того, что выезд из трамвайного депо не является перекрестком, а значит движение на таких участках регулируется другими правилами. Здесь действует пункт 17.3 действующих ПДД, который говорит, что вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, предпочтение отдается трамваю, однако исключением является момент выезда из депо. В таком случае водитель рельсового ТС должен уступить дорогу другим участникам дорожного движения.

Таким образом, ни один из водителей в этой ситуации не должен уступать трамваю. Правильным является четвертый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где нужно было правильно развести на перекрестке трамвай, легковушку и велосипедиста.

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