Как правильно проехать перекресток? Задания на знание ПДД

Проезд перекрестка – момент, когда любой водитель, независимо от вида управляемого им транспортного средства, должен быть особенно внимательным. Необходимо соблюдать все требования ПДД, чтобы пройти пересечение дорог безопасно.

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Помните ли вы все соответствующие пункты, можно проверить с помощью теста, опубликованного YouTube-каналом "За! Правилами". Ваша задача – определить, в каком порядке проедут изображенный перекресток водители легковушки, трамвая и велосипеда.

Итак, на рисунке мы видим перекресток, который регулируется светофором. С одной стороны к нему подъезжает красный автомобиль, водитель которого намерен повернуть налево. Также проехать перекресток должен трамвай, колея которого проложена прямо. С противоположного от авто направления к пересечению дорог подъехал велосипедист, который тоже планирует двигаться через это пересечение прямо. В каком порядке они должны разъехаться в этой ситуации:

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Итак, в первую очередь нужно обратить внимание на то, как оборудован перекресток. В этом случае он регулируется светофорами. А это значит, что именно его сигналы должны управлять порядком разъезда ТС. Другие знаки приоритета, установленные перед перекрестком, здесь не учитываются.

По условиям задачи зеленый сигнал горит для красного авто и велосипедиста, тогда как для трамвая светофор подает красный сигнал. Впрочем, зелёная стрелочка в дополнительной секции указывает, что проезд прямо с этой стороны в данный момент все же разрешен. То есть водитель трамвая тоже вправе продолжить движение в задуманном направлении.

Более того, согласно пункту 16.7 действующих ПДД, если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора позволяют одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю отдается приоритет независимо от направления его движения.

Впрочем, поскольку трамвай здесь двигается в направлении зеленой стрелки в дополнительной секции светофора, в то время как на его основной секции горит красный сигнал, его водитель все же должен руководствоваться другим пунктом. А именно пунктом 16.9, который обязывает водителей во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом, уступать дорогу транспортным средствам, едущим в других направлениях.

А это значит, что трамвай в предложенных условиях все же должен дать дорогу автомобилю и велосипеду, для которых горит зеленый свет. Следовательно, трамвай здесь будет проезжать последним.

Что касается водителей авто и велосипеда, то они должны разъехаться в соответствии с пунктом 16.6, который требует, чтобы водитель нерельсового транспортного средства, поворачивающего налево, дал дорогу. Поскольку налево здесь поворачивает машина, то первым перекресток должен проехать именно велосипедист. Вторым выполнит задуманный маневр водитель легковушки, а трамвай будет третьим. Таким образом, правильным вариантом ответа на эту задачу является первый.

Ранее OBOZ.UA публиковал хитрую задачу на проезд прямого участка дороги, когда рядом есть трамвайная остановка, а пути проходят посередине дороги.

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