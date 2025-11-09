Кому разрешено больше всего направлений для движения? Тест на знание ПДД

Каждый водитель хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда на перекрестке нужно принять решение за считанные секунды. Именно поэтому лучше регулярно проверять свои знания ПДД – это важный способ сохранить уверенность и контроль на дороге.

Такие тесты, как это задание с перекрестком, помогают не только вспомнить тонкости ПДД, но и развивают внимательность, логику и скорость мышления. Поэтому внимательно посмотрите на изображение и попробуйте определить, водителю какого автомобиля разрешается больше всего направлений для дальнейшего движения.

Водителю какого автомобиля разрешается больше всего направлений для дальнейшего движения?

Водителю белого автомобиля, водителю синего, водителю желтого, водителю красного, всем водителям разрешается одинаковое количество направлений.

Пояснение

Имеем перекресток, к которому подъехали четыре автомобиля. Стоит сначала определить, куда могут продолжать движение водители красного и желтого автомобилей. Для них дальнейшие направления определяются знаком "Направления движения по полосам".

Согласно этому знаку, с левой полосы, то есть водителю красного автомобиля, разрешается поворот налево, а также этот знак разрешает разворот с крайней левой полосы. Следовательно, водителю красного автомобиля разрешаются два направления для дальнейшего движения.

Водителю желтого автомобиля знак разрешает проехать прямо, а также повернуть налево. Разворачиваться, еще раз повторяю, можно только с крайней левой полосы. Поэтому водителю желтого автомобиля также разрешаются два направления.

Знака "Направления движения по полосам" перед синим и белым автомобилем мы не видим. Однако здесь мы можем видеть знак из группы запрещающих – это знак 3.25 "Разворот запрещен". Очевидно, что он запрещает разворачиваться, но этот знак не запрещает поворот налево. Получается, что водителю белого автомобиля разрешаются три направления. А вот и нет – он находится в крайней левой полосе, а значит, направо ему нельзя согласно пункту 10.4 Правил, который требует перед поворотом или разворотом сначала занять соответствующее крайнее положение на проезжей части.

Собственно, это же касается и водителя синего автомобиля. Ему с крайней правой полосы запрещается поворачивать налево или разворачиваться. Он может проехать прямо и повернуть направо. То есть получается, что и водителю белого, и водителю синего автомобилей продолжать движение разрешается в двух направлениях, как и всем другим водителям на этом перекрестке.

Правильный ответ – №5.

