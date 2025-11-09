Кому разрешено больше всего направлений для движения? Тест на знание ПДД
Каждый водитель хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда на перекрестке нужно принять решение за считанные секунды. Именно поэтому лучше регулярно проверять свои знания ПДД – это важный способ сохранить уверенность и контроль на дороге.
Такие тесты, как это задание с перекрестком, помогают не только вспомнить тонкости ПДД, но и развивают внимательность, логику и скорость мышления. Поэтому внимательно посмотрите на изображение и попробуйте определить, водителю какого автомобиля разрешается больше всего направлений для дальнейшего движения.
Водителю какого автомобиля разрешается больше всего направлений для дальнейшего движения?
- Водителю белого автомобиля,
- водителю синего,
- водителю желтого,
- водителю красного,
- всем водителям разрешается одинаковое количество направлений.
Пояснение
Имеем перекресток, к которому подъехали четыре автомобиля. Стоит сначала определить, куда могут продолжать движение водители красного и желтого автомобилей. Для них дальнейшие направления определяются знаком "Направления движения по полосам".
Согласно этому знаку, с левой полосы, то есть водителю красного автомобиля, разрешается поворот налево, а также этот знак разрешает разворот с крайней левой полосы. Следовательно, водителю красного автомобиля разрешаются два направления для дальнейшего движения.
Водителю желтого автомобиля знак разрешает проехать прямо, а также повернуть налево. Разворачиваться, еще раз повторяю, можно только с крайней левой полосы. Поэтому водителю желтого автомобиля также разрешаются два направления.
Знака "Направления движения по полосам" перед синим и белым автомобилем мы не видим. Однако здесь мы можем видеть знак из группы запрещающих – это знак 3.25 "Разворот запрещен". Очевидно, что он запрещает разворачиваться, но этот знак не запрещает поворот налево. Получается, что водителю белого автомобиля разрешаются три направления. А вот и нет – он находится в крайней левой полосе, а значит, направо ему нельзя согласно пункту 10.4 Правил, который требует перед поворотом или разворотом сначала занять соответствующее крайнее положение на проезжей части.
Собственно, это же касается и водителя синего автомобиля. Ему с крайней правой полосы запрещается поворачивать налево или разворачиваться. Он может проехать прямо и повернуть направо. То есть получается, что и водителю белого, и водителю синего автомобилей продолжать движение разрешается в двух направлениях, как и всем другим водителям на этом перекрестке.
Правильный ответ – №5.
