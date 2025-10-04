Kia впервые показала недорогой практичный кроссовер. Фото

Новый кроссовер Kia Telluride 2026 модельного года готов к премьере как недорогой и очень практичный автомобиль для больших семей. Производитель впервые показал новинку перед дебютом.

Как стало известно Carscoops, премьера Kia Telluride 2 поколения состоится 20 ноября. В компании не рассекретили автомобиль полностью, а лишь показали интригующее фото. Это тизер, который приурочен к официальному дебюту. Ждать осталось недолго.

Кроссовер Telluride выполнят в совершенно другом стиле в сравнении с предшественником. Возможно, определенные черты достанутся от младшей модели Kia Sportage, которая недавно претерпела рестайлинг. Автомобиль получит геометричный дизайн, который смотрится очень свежо и современно.

Недавно на дороги выехали тестовые прототипы. Однако рассмотреть дизайн помешал темный кожух на кузове, благодаря которому машину удается держать в секрете.

На рынок новый SUV отправится с силовой установкой мощностью около 300 л.с. Будет и гибрид. Ориентировочная цена Kia Telluride 2-го поколения – около 35 000 долларов за базовый вариант.

