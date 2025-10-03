Самую дешевую Tesla 2026 года показали на фото до премьеры

Самая дешевая модель Tesla готовится к премьере и продажам в 2026 году. Но долгожданный электрокар уже показали на фото без какой-либо маскировки.

Уже известно, что это не полностью новая разработка, а упрощенный вариант электрического кроссовера Tesla Model Y 2026 года. Машину показывает пользователь @RyanMable в X (ранее Twitter).

Это совсем не тот автомобиль, который многие ждали. Слухов вокруг этой машины было много. Интересно, что все они основывались на официальных анонсах: компактный седан, маленький кроссовер, городской хэтчбек или небольшое стильное купе.

Но производитель решил сэкономить и расширить линейку Tesla Model Y. Новый электрокар получил уменьшенные колесные диски, лишился некоторого оборудования, а отделка интерьера стала еще проще и дешевле.

Автомобиль также оснастили упрощенной светотехникой – длинные светодиодные полосы спереди и сзади исчезли. И бамперы теперь выглядят намного проще. Цена Tesla Model Y пока стартует с 45 000 долларов, но ее могут снизить до $35 000.

