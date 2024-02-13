Дешевле "Дастера": Citroen готовит новый практичный кроссовер. Фото

Новый бюджетный кроссовер Citroen показали на фото в ходе дорожных испытаний. Практичная машина под названием C3 X (возможно, с приставкой Fastlounge) окажется одной из самых доступных моделей бренда и даже примерно вдвое дешевле, чем Рено Дастер.

Фото появились в распоряжении Carscoops. Хотя дизайн прототипа предсказуемо скрывают. Кузов покрыт камуфляжной пленкой, производитель вдобавок накрыл плотными кожухами переднюю часть и корму автомобиля. Поэтому дизайн в подробностях рассмотреть невозможно.

Однако известно, что внешность выполнят в стиле похожей, но более крупной модели – Citroen C4X. Новый Citroen C3 X 2025 модельного года позаимствует у старшего брата не только дизайн, но и концепцию. Компания работает над новинкой на пересечении сегментов: это седан-кроссовер.

От стандартного 4-дверного автомобиля новинка будет отличаться высокой посадкой. Также стоит ожидать неокрашенные пластиковые элементы на кузове. Но привод машина получит только передний.

В основе используют модульную архитектуру CMP. Под капотом ожидается бензиновый двигатель объемом 1,2 л. Его мощность составит 110 л.с. (190 Нм крутящего момента). Официальная премьера Citroen C3 X Fastlounge пока не анонсирована. Но дебют должен состояться в 2024 году с ценой около 10 000 долларов.

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