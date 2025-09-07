Какое авто может проехать? Тест на знание ПДД

Правильное понимание дорожных знаков часто становится настоящим испытанием даже для опытных водителей. На перекрестках, где установлено несколько знаков одновременно, легко запутаться и выбрать неправильный вариант.

Предлагаем разобрать ситуацию с грузовым и легковым автомобилями, которые подъехали к перекрестку. Кто из них имеет право продолжить движение в задуманном направлении?

Водитель какого автомобиля может продолжить движение в задуманном направлении?

Водитель грузового автомобиля; водитель легкового автомобиля; оба могут; оба не могут продолжить движение.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехали два автомобиля: грузовой проезжает прямо, а легковой поворачивает направо. На перекрестке установлены знаки, которые и помогут решить вопрос.

Над полосой, на которой находится грузовой автомобиль, видим два знака. Это 4.4 "Движение прямо или направо", который разрешает движение только в этих направлениях, а также табличка 7.5.1 "Вид транспортного средства", распространяющая действие знака на грузовики с максимальной массой свыше 3,5 тонны.

Вместе они означают: таким грузовым автомобилям разрешается движение только прямо или направо. Водитель грузовика планирует ехать прямо – следовательно, может продолжить движение.

Теперь относительно водителя синей легковой машины. Он собирается повернуть направо и включил указатель поворота. Ничего не запрещает ему выполнить маневр. Знак перед ним – это 5.5 "Дорога с односторонним движением", а не "Движение прямо", как могли подумать неопытные или невнимательные водители.

Ответ: оба автомобиля могут продолжить движение. Правильный вариант – №3.

