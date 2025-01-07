Новый бюджетный кроссовер Kia порадовал экспертов. Фото

Новый недорогой кроссовер Kia EV3 2025 модельного года ранее рассекретили официально. Это фактически бюджетная модель электрического сегмента. Машина сумела порадовать экспертов сильными качествами.

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В Carscoops близко познакомились с электрокаром Kia EV3 в подробностях. Специалистам понравились цена, запас хода, дизайн, практичность и ходовые настройки. А ранее новинка оказалась лучшим кроссовером года по версии Top Gear.

Цена Kia EV3 – около 30 000 долларов. Но это ориентировочный прайс для рынка США, куда новая модель Kia еще не добралась. В Европе автомобиль продается дороже.

Новый электрокроссовер Kia получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.

В движение новый электрический кроссовер Kia EV3 приводит силовая установка на 204 л.с. Батарейный блок емкостью 81 кВтч обеспечивает 600 км запаса хода. Есть и батарея на 58 кВтч. Со временем в линейке появится более мощная модификация. Главные соперники – Volvo EX30, Smart #1 и Skoda Elroq.

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