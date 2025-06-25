Дешевую модель Suzuki с низким расходом топлива показали на новых фото

Новый Suzuki Alto 2025 года рассекретили официально с экономичными силовыми установками, которые обеспечивают низкий расход топлива. Дешевую модель после премьеры показали на новых официальных фото.

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Как напоминает OBOZ.UA, дизайн Suzuki Alto получился простой и аккуратный. Но автомобиль сохранил характерный стиль. При этом производитель предлагает несколько комбинированных расцветок кузова, чтобы удовлетворить разные вкусы покупателей.

Это распространенный подход для кей-каров, к сегменту которых относится новинка. В этом случае компактные размеры должны сочетаться с практичностью и яркой внешностью. Новый Suzuki Alto в салоне предлагает места для четырех человек.

В списке оснащения – спойлер, опциональные 9-дюймовый сенсорный монитор и полноприводная трансмиссия. И у покупателей есть выбор из двух силовых установок – каждая отличается экономичностью.

На выбор предложат гибрид с двигателем внутреннего сгорания мощностью 49 л.с. и стандартный 46-сильный бензиновый хэтчбек. Комбинированный расход топлива – от 3,5 л/100 км. Цена Suzuki Alto 2025 года – менее 8000 долларов за базовый вариант.

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