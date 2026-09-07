Какие электромобили стали сенсацией в 2026 году: топ-5

Еще десять лет назад электромобили составляли сравнительно небольшую долю автомобильного рынка, а выбор моделей был довольно ограниченным. В 2026 году ситуация кардинально изменилась: собственные электрические платформы разрабатывают практически все крупные производители, а новинки с аккумуляторными силовыми установками появляются одна за другой.

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Впрочем, далеко не каждая премьера способна по-настоящему привлечь внимание. Одни автомобили запомнились необычным внешним видом, другие – невероятной мощностью или технологиями, а некоторые вызвали споры еще до появления на дорогах. Эксперты SlashGear рассказали о пяти электрических новинках 2026 года, которые стали одними из самых обсуждаемых.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

Одной из главных премьер Mercedes-AMG стал полностью электрический GT 4-Door Coupé. Для марки это особенно важная модель, ведь AMG на протяжении десятилетий ассоциировалась прежде всего с мощными бензиновыми двигателями и характерным звуком V8.

Новый автомобиль получил три электродвигателя с осевым магнитным потоком. В топовой версии GT 63 они в совокупности развивают до 1169 к. с., а разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,1 секунды. Максимальная скорость с соответствующим пакетом достигает 300 км/ч.

Инженеры даже постарались сохранить часть привычных для AMG ощущений. Автомобиль может имитировать переключение передач, передавать водителю тактильную обратную связь и воспроизводить характерное звучание V8.

Не менее интересна 800-вольтовая батарея с прямым охлаждением элементов. Mercedes заявляет, что при благоприятных условиях сверхмощная зарядка позволяет восполнить запас хода более чем на 460 км всего за 10 минут.

BMW M Concept Neue Klasse

В 2026 году BMW представила свое видение будущего спортивных электромобилей – M Concept Neue Klasse. Концепт стал предвестником нового поколения моделей BMW M и одновременно демонстрацией того, насколько сильно компания готова отойти от традиционной формулы своих спортивных машин.

В основе автомобиля лежат технологии Neue Klasse, а силовая установка использует четыре электродвигателя. BMW также применяет 800-вольтовую электрическую архитектуру и новую систему управления динамикой автомобиля. Серийные полностью электрические модели BMW M нового поколения компания планирует вывести на рынок с 2027 года.

Не менее смело дизайнеры подошли к внешнему виду. Концепт получил массивную переднюю часть с новой интерпретацией знаменитых "ноздрей" BMW, широкие колесные арки и довольно необычные пропорции.

Фактически M Concept Neue Klasse демонстрирует, какими могут стать легендарные спортивные BMW в мире без бензиновых двигателей.

Ferrari Luce

Пожалуй, больше всего споров среди электромобильных премьер года вызвала Ferrari Luce – первый серийный электромобиль в истории марки.

Еще в феврале Ferrari раскрыла название и интерьер автомобиля, а полная премьера состоялась в мае 2026 года. Над дизайном вместе с Ferrari работала студия LoveFrom, основанная Джонни Айвом и Марком Ньюсоном.

Luce получила четыре электродвигателя и мощность свыше 1000 к. с. Автомобиль имеет четыре двери и пять мест – довольно нетипичная конфигурация для Ferrari.

Но больше всего дискуссий вызвал именно дизайн. Вместо традиционного образа низкого агрессивного суперкара Ferrari выбрала гораздо более сдержанные и футуристичные формы. Реакция автомобильного сообщества оказалась неоднозначной, но дебют Luce точно никого не оставил равнодушным.

При этом в салоне дизайнеры сделали ставку не только на сенсорные дисплеи. Здесь оставили физические кнопки, переключатели и механические элементы управления, что стало довольно необычным решением на фоне современной тенденции превращать переднюю панель автомобиля в сплошной экран.

Genesis GV90

Еще одна громкая премьера – большой электрический внедорожник Genesis GV90, ставший новым флагманом премиального бренда Hyundai Motor Group.

Серийную модель представили в августе 2026 года. Автомобиль создан на отдельной электрической платформе eMP и оснащен батареей емкостью 123,5 кВт·ч.

Особый акцент Genesis сделала на салоне и комфорте пассажиров. Версия GV90 Neolun получила необычные двери без традиционной центральной стойки, создающие огромное открытое пространство при посадке.

В салоне установлен 23,6-дюймовый OLED-дисплей, который в припаркованном автомобиле поднимается и превращается в ещё более крупный 24,6-дюймовый экран для просмотра мультимедиа.

Благодаря просторному салону, дорогостоящим материалам и набору необычных технологий GV90 стал одной из самых серьёзных попыток Genesis составить конкуренцию традиционным премиальным маркам.

Rolls-Royce Project Nightingale

Самым эксклюзивным участником подборки можно назвать Rolls-Royce Project Nightingale. Это двухместный открытый электромобиль, созданный в рамках нового направления Coachbuild Collection.

Дизайнеры обратились к эстетике автомобилей 1920–1930-х годов и стилю Streamline Moderne. В результате появился чрезвычайно длинный родстер с монументальными пропорциями и характерной вертикальной линией заднего фонаря.

Rolls-Royce планирует выпустить всего 100 автомобилей, каждый из которых будет собираться вручную в Гудвуде и оформляться в соответствии с пожеланиями владельца. Приобрести машину смогут только приглашенные клиенты бренда, а первые поставки запланированы на 2028 год.

Точные характеристики электрической силовой установки производитель пока не раскрывает. В Rolls-Royce подчеркивают прежде всего другое преимущество электротяги – почти бесшумное движение, которое особенно хорошо соответствует концепции роскошного открытого автомобиля.

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