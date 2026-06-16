Лучшие французские автомобили: рейтинг всех времен

Франция подарила миру немало автомобилей, которые стали частью культуры, дизайна и автомобильной истории. В рейтинг лучших французских автомобилей всех времен вошли легендарные Citroen 2CV, Renault 4, Peugeot 205 GTi, Citroen DS, Bugatti Veyron и другие модели, которые повлияли на развитие индустрии.

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Одни из них стали символами Франции, другие – образцами инженерной смелости или настоящими иконами скорости. Каждая из этих моделей по-своему объясняет, почему французские автомобили занимают особое место в истории, сообщает TopGear.

10. Citroen 2CV

Автомобиль создавали как простое и доступное средство передвижения для широких слоев населения. Его производили непрерывно в течение 42 лет, и за это время он превратился в настоящую легенду. Простота, практичность и своеобразный шарм сделали Citroen 2CV машиной, которую помнят даже те, кто никогда не интересовался автомобилями.

9. Renault 4

Renault 4 часто называют главным конкурентом Citroen 2CV среди народных французских автомобилей. Но по своему значению эта модель даже более масштабна. Ее производили в больших тиражах, чем Citroen 2CV, а география использования Renault 4 была поистине глобальной.

Эту машину выпускали в разные периоды в Европе, Африке, Северной и Южной Америке и Океании. Она одинаково хорошо чувствовала себя и как городской автомобиль для Парижа, и как надежный транспорт для отдаленных населенных пунктов в разных уголках мира. Renault 4 была простой, выносливой, неприхотливой.

8. Renault Clio V6

Renault Clio V6 – один из самых неожиданных и смелых автомобилей в этом списке. У его далекого предшественника, Renault 5 Turbo, было четкое практическое обоснование: модель создавали для успехов в ралли. А вот Clio V6 появился скорее потому, что Renault могла себе позволить такую техническую выкрутку.

Популярный городской хэтчбек фактически переделали с нуля: двигатель перенесли в середину, привод сделали задним, а под капот установили 3-литровый V6.

7. Bugatti Type 57SC Atlantic

Bugatti Type 57SC Atlantic – настоящее произведение искусства на колесах.

Особую ценность этой модели придает ее редкость. Было создано всего четыре экземпляра Bugatti Type 57SC Atlantic, и сегодня известно местонахождение только трех из них. Из-за этого автомобиль имеет почти мифический статус среди коллекционеров, историков дизайна и поклонников классических машин.

6. Renault Megane R26.R

Renault Megane R26.R – машина, которая как будто противоречит здравому смыслу. Если это хэтчбек, зачем ему отсутствуют задние сиденья и каркас безопасности в багажнике? А если это серьезная спортивная машина, почему она остается переднеприводным хэтчбеком?

Но вся эта логика исчезает уже через несколько минут за рулем. Megane R26.R создавали не для компромиссов, а для максимального вовлечения водителя. Облегченная конструкция и точная управляемость сделали его одним из самых интересных спортивных автомобилей XXI века. Это машина для тех, кто ценит не только скорость, но и живой контакт с дорогой.

5. Citroen SM

Citroen SM – пример того, что может получиться, когда Франция и Италия объединяются для создания великолепного гран-турера. Автомобиль получил двигатель Maserati V6, гидропневматическую подвеску и чрезвычайно смелый дизайн. Все это сделало SM одной из самых ярких и загадочных моделей Citroen.

Эта машина обладает роскошным, необычным и очень узнаваемым обликом. Она дарила водителю высокий комфорт, особые ощущения от движения и атмосферу настоящей автомобильной экзотики. В то же время владение Citroen SM вряд ли можно назвать спокойным: такая техника требовала внимания и терпения. Но скучной жизнь с этой машиной точно не было бы.

4. Alpine A110

Современная Alpine A110 стала смелым возвращением легендарного бренда. Renault рискнула возродить марку, которую особенно хорошо помнили поклонники ралли, причем сделала это в то время, когда рынок спортивных автомобилей становился все более узким.

Риск оправдался. Новая Alpine A110 напомнила, что настоящее удовольствие от спортивного автомобиля не всегда зависит от огромной мощности. Низкая масса, точная настройка, баланс и легкость управления сделали ее одним из самых продуманных спорткаров современности. Это автомобиль, в котором ценят не излишества, а чистоту ощущений.

3. Peugeot 205 GTi

Peugeot 205 GTi часто занимает верхние строчки рейтингов лучших горячих хэтчбеков всех времен. И это не случайно. Небольшая масса, удачно настроенная подвеска и отзывчивые четырехцилиндровые двигатели сделали его почти эталоном жанра.

Со временем хот-хэтчи стали больше, быстрее и технически совершеннее. Но не все они смогли подарить водителю ту легкость, азарт и непосредственность, за которые любят Peugeot 205 GTi. Это машина, которая не просто быстро едет, а создает настоящую эмоциональную связь с водителем.

2. Citroen DS

Citroen DS – один из самых революционных автомобилей в истории. Его дизайн и технологии опережали свое время.

Citroen DS имел футуристический силуэт, гидропневматическую подвеску, необычные технические решения и уровень комфорта, который для своего времени казался почти фантастическим. Немногие автомобили смогли так сильно повлиять и на автодизайн, и на представления людей о том, какой может быть машина будущего.

1. Bugatti Veyron

Bugatti Veyron стал одним из самых значимых суперкаров XXI века. В 2005 году он не просто установил новую планку скорости, но и показал, что экстремальные характеристики могут сочетаться с комфортом и пригодностью для повседневных поездок.

После него появлялись более быстрые автомобили, в частности его собственный преемник, но именно Veyron оказал такое мощное влияние, что стал символом новой эпохи гиперкаров.

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