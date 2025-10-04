Какая траектория разворота правильная? Тест на знание ПДД

Многие ситуации на первый взгляд кажутся очевидными, однако при детальном разборе оказывается, что они имеют несколько возможных решений, и только знание ПДД позволяет найти правильное. Именно для этого существуют тесты по ПДД. Они помогают подготовиться к экзаменам и проверить собственную внимательность, логику и способность принимать решения в нестандартных обстоятельствах.

Попробуйте проверить себя быстрым тестом. На первый взгляд кажется, что действия водителя ограничены, но правила предлагают интересную трактовку, которую стоит рассмотреть подробнее.

Какая траектория въезда на территорию автозаправочной станции разрешается водителю белого автомобиля?

траектория А,

траектория Б,

обе траектории разрешены,

обе траектории запрещены.

Объяснение

Имеем участок дороги и белый автомобиль. Справа расположена автозаправочная станция, о чем свидетельствует знак 6.7.1 и табличка 7.3.1, которая указывает направление действия знака. Водитель проехал въезд на заправку и теперь хочет вернуться туда одной из двух траекторий.

Траектория Б – это движение задним ходом через въезд на заправку. Такой маневр опасен, однако не везде запрещен. Согласно пункту 10.10 ПДД, движение задним ходом запрещается на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках с ограниченной видимостью. Поскольку выезд с АЗС не является перекрестком, водитель в данном случае правил не нарушит.

Траектория А – это разворот вблизи автобусной остановки. Разворот также является опасным маневром и разрешается не везде. Но в пункте 10.7 ПДД, где перечислены места, где разворот запрещен, места остановок общественного транспорта не упоминаются. То есть выполнить разворот в этом месте водитель имеет право.

Вывод: обе траектории разрешаются. Правильный ответ – вариант №3.

