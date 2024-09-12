Кто из водителей проедет первым? Запутанная задача по ПДД

Перекресток – зоны повышенной опасности для всех участников дорожного движения. Важно знать и соблюдать ПДД, чтобы минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах.

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Предлагаем проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, кто из водителей проедет перекресток первым.

Кто из водителей проедет первым?

Водитель синего автомобиля; Водитель красного автомобиля.

Объяснение

Перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. На таком перекрестке знаки приоритета не действуют.

В случае включения сигнала светофора, разрешающего движение, водитель обязан дать дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, а также заканчивающим переход пешеходам.

Пункт 16.6 устанавливает, что поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо.

Таким образом, поворачивая налево, водитель синего авто обязан дать дорогу водителю красного авто, двигающемуся во встречном направлении прямо.

Правильный ответ

Правильный ответ – 2: первым проедет водитель красного авто.

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