Разрешено ли повернуть налево? Хитрая задача для водителей

Не все повороты на дорогах можно выполнять в любом направлении. И эти моменты достаточно четко регулируются знаками и требованиями ПДД. Но хорошо ли вы помните их?

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TikTok-блог "А ты знаешь ПДД?" опубликовал тест на знание соответствующих правил. Вам нужно определить, имеет ли водитель право в заданных условиях повернуть на перекрестке налево.

Итак, перед собой мы видим синий автомобиль, который приближается к пересечению дорог. Очевидных препятствий перед ним нет, но стоит один повелительный знак. Проанализируйте ситуацию и скажите, может или не может водитель, согласно требованиям ПДД, повернуть налево. Вариантов ответа два:

левый поворот здесь разрешен; левый поворот здесь запрещен.

Итак, единственное условие, регулирующее поворот здесь, это знак впереди автомобиля. Это знак 5.29 "Место для разворота". Таким образом, по действующим ПДД обозначаются места, где транспортное средство может выполнить разворот. Поворот налево в таком случае запрещается.

А значит, водитель синего авто повернуть здесь налево не имеет права. Значит, верен второй вариант ответа.

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