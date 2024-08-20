Разрешено ли выполнить маневр? Хитрая задача на знание ПДД

От правильного выполнения водителями маневров во время езды зависит безопасность передвижения по дорогам. И иногда необходимо освежать свои знания относительно требований ПДД в этой части.

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Так Telegram-канал "А ты знаешь ПДД?" опубликовал именно задачу на выполнение водителем маневра на городской дороге. В нем водитель намерен развернуться для заезда на автозаправочную станцию.

Итак, в условии задачи мы видим легковушку, которая движется в направлении пересечения дороги, но при этом намерена развернуться вправо, чтобы заехать на АЗС. Проанализируйте предложенную дорожную ситуацию и ответьте на вопрос, имеет ли право согласно ПДД водитель выполнить этот маневр? Вариантов ответа здесь два:

такой маневр разрешен; такой маневр запрещен.

Сформулируйте свой ответ. После этого переходите к разъяснению.

Действия водителя в предложенных обстоятельствах регулирует знак, находящийся впереди машины. Это знак 4.1 "Движение прямо". Он позволяет водителям двигаться по дороге только прямо.

Однако в то же время этот знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории. А АЗС является именно такой территорией. Таким образом, водитель в этой ситуации может выполнить планируемый маневр и нарушением это не будет. А следовательно правильным является вариант ответа номер 1.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где нужно было определить, можно ли объехать место аварии по тротуару.

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