Можно ли объехать место аварии по тротуару? Задания по ПДД

Важно знать неукоснительно соблюдать правила дорожного движения – это залог безопасности для водителей, пешеходов и пассажиров. Регулярно улучшая знания теории будет легче ориентироваться в практических ситуациях.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, можно ли совершить объезд места аварии по тротуару?

Разрешен ли совершить объезд места аварии по тротуару?

Да; Нет.

Объяснение

Тротуар – это элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов, прилегающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.

Пункт 4.1 ПДД устанавливает, что пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, держась правой стороны.

Если нет тротуаров, пешеходных дорожек или передвигаться по ним невозможно, пешеходы могут двигаться по велосипедным дорожкам, держась правой стороны и не затрудняя движение на велосипедах, или в один ряд по обочине, держась как можно правее.

Следует упомянуть и пункт 11.13 ПДД. В нем четко написано, что запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ или обслуживания торговых и других предприятий, расположенных непосредственно возле этих тротуаров или дорожек, при отсутствии других подъездов и при выполнении требований пунктов 26.1, 26.2 и 26.3 настоящих Правил.

Правильный ответ

Учитывая указанное, правильный ответ – 2. В указанной ситуации запрещено совершить объезд места аварии по тротуару.

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