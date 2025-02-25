Какая из траекторий разрешена? Хитрая задача по ПДД

Правила дорожного движения предусматривают, что перед началом движения и при любом изменении направления водитель должен убедиться, что маневр не создаст опасности для других участников движения. Выезжая с близлежащих территорий, водитель обязан дать дорогу пешеходам и транспортным средствам.

Видео дня

При перестроении водитель должен дать дорогу движущимся в попутном направлении транспортным средствам. Перед поворотом водитель должен занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, а при левом повороте – дать дорогу встречным и попутным транспортным средствам.

Все эти правила важны, чтобы не возникало ДТП на автодорогах. Водителям предложили пройти тест, чтобы выяснить, насколько они осведомлены, где можно или запрещено двигаться задним ходом, чтобы совершить поворот или разворот. Чтобы дать правильный ответ на задание, необходимо знать пункт 10.10 ПДД.

В этом пункте отмечается, что запрещено производить разворот на железнодорожных переездах, мостах, туннелях и пешеходных переходах. Если транспортное средство не может выполнить маневр из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от правил, если это не представляет опасности.

А движение задним ходом запрещено на автомагистралях, дорогах для автомобилей, пешеходных переходах, перекрестках и других опасных участках. Водитель, чья траектория движения пересекается с другой, должен дать дорогу приближающемуся с правой стороны.

Рассмотрите изображение и попытайтесь дать правильный ответ на вопрос: "Какая из траекторий разрешается водителю белого автомобиля". Ситуация такова, что водитель проехал поворот на автозаправочную станцию. Теперь ему нужно туда вернуться и для этого у него есть два варианта: сдать задним ходом и повернуть на АЗС или развернуться, выехать на встречную полосу и заехать в поворот.

Варианты ответа на вопросы:

Разрешена траектория "А"

Разрешена траектория "Б"

Обе траектории разрешаются

Обе траектории запрещаются

Разбор теста

Белый автомобиль находится на загородном участке дороги, который имеет только пунктирную разделительную полосу для транспорта. В пункте 10.10 ПДД речь не идет о запрете производить разворот и двигаться задним ходом на таком участке дороги.

Так что разворот по траектории "А" не будет нарушением. Также не запрещен проезд задним ходом из-за заезда на АЗС.

"Согласно пункту 10.10 правил движение задним ходом через перекресток запрещено, но выезд с автозаправочной станции как и с любой другой прилегающей к дороге территории не считается перекрестком. Соответственно проехав задним ходом по траектории "Б" водитель также правил не нарушит ПДД. Обе траектории разрешаются", - отмечается в ответе к заданию.

OBOZ.UA предлагает водителям проверить свои знания относительно разрешенной скорости на дороге.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.