С какой скоростью может продолжать движение авто? Тест на знание ПДД

Скоростной режим – главный залог безопасности дорожного движения. Именно поэтому его так строго регламентируют действующие ПДД.

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Но сможете ли вы разобраться в ситуации, когда на дороге установлено несколько знаков об ограничении скорости? Именно такую задачу опубликовал YouTube-канала "За! Правилами". В ней нужно проанализировать ситуацию на дороге и сказать, с какой максимальной скоростью может продолжать движение красный автомобиль.

Итак, перед собой мы видим легковушку, которая едет по городу. Перед ней стоит несколько знаков. Ваша задача ответить, с какой скоростью разрешается продолжать движение водителю красного автомобиля. Варианты ответы следующие:

не более 40 км/ч; не менее 40 км/ч; не менее 50 км/ч; не более 50 км/ч.

Итак, первым перед машиной мы видим знак 412 "Ограничение минимальной скорости". Такие знаки запрещают двигаться со скоростью меньше указанной. В даннном случае это 50 километров в час.

Однако этот знак в кадре не один. За ним мы видим два знака на желтом фоне, то есть временных. Выше расположен знак 1.12 "Ухаб", а под ним знак 3.29 "Ограничение максимальной скорости". Он запрещает двигаться быстрее 40 км/ч.

Следовательно, два знака противоречат друг другу. Но сориентироваться здесь можно, вспомнив пункт 8.2 действующих ПДД. Он отмечает, что временные дорожные знаки имеют преимущество перед постоянными. Таким образом, водитель красного автомобиля должен в этой ситуации выполнять требования знака, вводящего ограничение максимальной скорости.

Таким образом, правильным здесь является первый вариант ответа. Водитель красного авто не может двигаться быстрее 40 километров в час.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест на знание правил ограничения скорости движения в пешеходных зонах.

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