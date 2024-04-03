Этого не пишут в ПДД: какие существуют негласные правила общения водителей на дороге

ПДД – это важная вещь, регулирующая поведение водителей на дорогах. Однако, кроме официальных, существует система негласных правил, которые помогают водителям общаться друг с другом и делают движение более безопасным и комфортным.

Водительские правила вежливости сформировались органически, поэтому большинство из них интуитивно понятны. Однако чтобы вы были уверены в том, что правильно все расшифровали, test_pdr.ua рассказали о них подробнее.

Мигание "аварийкой"

Этот знак означает либо благодарность, либо прощение, зависит от контекста. Если кто-то из водителей пропустил вас вперед или дал возможность перестроиться в другой ряд в плотном потоке, то стоит сказать ему "спасибо".

А в случае, если вы, например, случайно подрезали машину или нарушили ПДД, нужно извиниться.

Короткое мигание дальним светом

У этого знака есть два значения. Первое – это сообщить участнику дорожного движения, что вы его пропускаете.

Второе – показать нерешительным или неопытным водителям на перекрестках и выездах из дворовых зон, что они могут безопасно совершить маневр, побуждая их к действию.

Длинный сигнал дальним светом

Если участник дорожного движения подает этот сигнал находящемуся впереди автомобилю, то это считается почти грубостью. Таким образом нетерпеливый водитель просит уступить дорогу.

Однако если вам подают этот сигнал со встречной полосы, когда уже стемнело, то это значит, что вы едете с дальним светом, который слепит водителей напротив.

Серия коротких миганий дальним светом

Об этом приеме вам точно не расскажут в автошколах. Он является самым большим жестом солидарности и доброты на дороге, ведь позволяет предупредить других водителей о полицейской засаде или камерах видеофиксации скорости.

Мигание разнонаправленными указателями

Этот знак, как правило, используют водители фур, чтобы помочь участникам дорожного движения обогнать свое громоздкое транспортное средство.

Мигание левым указателем – пока нельзя обгонять.

Мигание правым указателем – на встречной полосе никого нет, так что можно смело обгонять.

Жесты

Есть множество жестов, с помощью которых можно дистанционно общаться с другими участниками дорожного движения. Одни из самых распространенных из них – это поднятая левая ладонь, которая означает "спасибо", а также указание пальцем. Если водитель попутного авто показывает пальцем в вашу сторону, то это значит, что он заметил какую-нибудь проблему, о которой вы даже можете и не догадываться. К примеру, открытый багажник, или спущенное колесо.

Ранее OBOZ.UA публиковал тестовое задание с дорожными знаками для быстрой проверки знаний ПДД.

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