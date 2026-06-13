Как вы должны проехать этот перекресток? Тест по ПДД

Тесты на знание ПДД полезны не только для тех, кто готовится к экзамену, но и для опытных водителей. На дороге многие ситуации кажутся очевидными, но именно в мелочах – знаках, разметке, очередности проезда – чаще всего возникают ошибки.

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Регулярная проверка знаний помогает быстрее ориентироваться за рулем и не теряться на сложных перекрестках. Давайте разберем одну из таких ситуаций и выясним, как правильно проехать этот перекресток.

Как вы должны проехать этот перекресток?

Остановиться перед знаком и уступить дорогу другим транспортным средствам.

Остановиться перед стоп-линией и уступить дорогу другим транспортным средствам.

Не останавливаться, если нет других транспортных средств.

Не останавливаться и не давать никому дорогу.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехал синий автомобиль. Водитель въезжает на главную дорогу, осуществляя поворот налево. Именно поэтому он включил левый указатель поворота.

Водитель въезжает на главную дорогу со второстепенной. Об этом свидетельствует знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен". Он не только обязывает водителя остановиться, но и требует уступить дорогу другим транспортным средствам.

Таким образом, проехать перекресток, не давая никому дорогу, нельзя. Но должен ли водитель останавливаться, если на перекрещиваемой дороге нет других транспортных средств? Да, должен. Остановка обязательна в любом случае, поскольку этого прямо требует знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен".

Теперь нужно выяснить, где именно должен остановиться водитель: перед знаком или перед стоп-линией. Здесь правило простое: знак запрещает проезд без остановки перед стоп-линией, а если ее нет – непосредственно перед самим знаком. Это касается не только перекрестков, но и железнодорожных переездов.

В этой ситуации стоп-линия есть. Следовательно, водитель должен остановиться именно перед ней, а затем уступить дорогу другим транспортным средствам, если они есть.

Правильный ответ – вариант 2: остановиться перед стоп-линией и уступить дорогу другим транспортным средствам.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, какой обгон разрешен на изображенном участке.

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