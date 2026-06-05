Какой обгон разрешен? Тест на знание ПДД

Тесты по правилам дорожного движения помогают водителям лучше понять логику безопасного поведения на дороге. Такие задания особенно полезны, когда ситуация кажется простой, но имеет важные нюансы в знаках, разметке или действиях других участников движения.

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Регулярное решение дорожных тестов тренирует внимательность и учит быстрее замечать детали, которые могут повлиять на правильное решение. Это важно не только для сдачи экзамена, но и для реального вождения, где ошибка при обгоне может быть опасной. Попробуйте внимательно разобрать ситуацию, определив, какой обгон разрешено совершить.

На картинке водитель желтого такси собирается выполнить обгон. Перед ним движутся два автомобиля – синий и красный. Водителю нужно определить, какой маневр будет разрешен в этой ситуации. Вариант А предусматривает обгон только синего автомобиля. Вариант Б – обгон и синего, и красного автомобилей.

Разрешен только вариант А. Разрешен только вариант Б. Разрешены оба варианта. Оба варианта запрещены.

По правилам, водитель транспортного средства, выполняющего обгон, может оставаться на полосе встречного движения, если после возвращения на ранее занимаемую полосу ему снова пришлось бы начинать обгон. Но есть важное условие: такой маневр не должен создавать опасности встречным транспортным средствам и не должен препятствовать тем, кто движется сзади с большей скоростью.

Итак, сам по себе обгон двух транспортных средств подряд не запрещен. Если ситуация безопасна, встречная полоса свободна, а водитель не создает препятствий другим участникам движения, такой маневр может быть разрешен.

В этой задаче важно обратить внимание не только на автомобили, но и на дорожные знаки. Впереди установлен знак 3.25 "Обгон запрещен". Он запрещает водителям выполнять обгон на соответствующем участке дороги.

Однако под знаком есть табличка 7.1.1 "Расстояние до объекта". Она показывает, через какое расстояние начинается опасный участок или место, где вводится соответствующее ограничение.

В этой ситуации табличка указывает, что запрет обгона начнет действовать через 800 метров. То есть непосредственно в месте, где сейчас находится желтое такси, знак еще не запрещает выполнять маневр.

Какой ответ правильный

Водитель желтого такси включил соответствующий сигнал, разметка разрешает обгон, а знак "Обгон запрещен" начнет действовать только через 800 метров. Следовательно, при условии безопасного выполнения маневра водитель может обогнать как синий автомобиль, так и синий вместе с красным.

Правильный ответ – 3. Разрешены оба варианта.

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