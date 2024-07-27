Как поступить водитель авто? Запутанная задача по ПДД

Объезд препятствий в городских условиях – очень важный навык водителя. И соблюдать требования ПДД в таких ситуациях крайне важно.

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Чтобы проверить себя, воспользуйтесь тестом, опубликованным Telegram-каналом "А ты знаешь ПДД?". В нем нужно проанализировать изображение определенной дорожной ситуации и ответить, как должен поступить водитель синего авто. Он может:

дать дорогу желтому автомобилю; проехать первым.

Итак, внимательно присмотритесь к изображению, которое задает условия задачи. Синий автомобиль двигается по полосе, которая впереди перекрыта из-за ремонтных работ. При этом ему навстречу едет желтая машина. Перед ней препятствий нет. Какова должна быть очередность проеда автомобилей этим участком? Сформулируйте свой ответ так, словно вы водитель синего авто, и переходите к разъяснению.

Важно не просто учесть факт перекрытой полосы движения, но и внимательно присмотреться к знакам впереди . А их три:

знак 1.37 указывает, что производятся дорожные работы;

указывает, что производятся дорожные работы; знак 4.8 отмечает, что объезд препятствия, находящихся на проезжей части, разрешается с левой стороны;

отмечает, что объезд препятствия, находящихся на проезжей части, разрешается с левой стороны; знак 2.6 отдает вам приоритет относительно встречных транспортных средств.

Таким образом, комбинация этих знаков, расположенная перед синим авто, дает ему преимущество над желтым. А это значит, что, несмотря на наличие впереди препятствия, именно водитель синего авто проедет участок дороги первым. Правильным является ответ номер 2.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, как должны вести водители, когда на проезжей части оказывается слепой человек.

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