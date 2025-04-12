Как должны разъехаться авто: хитрое задание по ПДД

Каждый водитель хотя бы раз в жизни оказывался в ситуации, когда на перекрестке – ни светофора, никаких знаков, а со всех сторон приближаются машины. Кто должен проехать первым? Как не нарушить правила и не вызвать аварию? Именно такая задача часто встречается в тестах на знание ПДД, и она прекрасно демонстрирует важность логики и взаимодействия на дороге.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, в каком порядке авто проедут перекресток.

В каком порядке автомобили проедут этот перекресток?

Белый и красный – одновременно, желтый, грузовик. Красный, желтый, белый, грузовик. Белый, грузовик, красный, желтый. Грузовик, желтый, белый с красным – вместе. Желтый, белый, грузовик, красный. Разъедутся по общей договоренности.

Объяснение

К перекрестку подъехали четыре автомобиля. Белый и красный едут прямо, а желтый и синий грузовик поворачивают налево.

На самом деле эта задача очень легкая. Мы видим, что перекресток не оборудован светофорами и нерегулируем. На нем отсутствуют какие-либо знаки, а покрытие на всех дорогах – одинаковое. Это типичный нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. На таких перекрестках водители обязаны разъезжаться, руководствуясь правилом "помехи справа".

Пункт 16.12 ПДД определяет, что на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Но здесь ситуация особенная: каждый водитель имеет препятствие с правой стороны. И непонятно, кто имеет право на первоочередной проезд, а кто должен уступить.

В таких случаях самое логичное решение – разъехаться по общей договоренности. К примеру, водитель красного автомобиля, подав сигнал фарами, может сообщить, что готов уступить всем этом перекрестке.

Таким образом, препятствие с правой стороны исчезнет у водителя желтого автомобиля, и он проедет первым. Далее препятствие исчезнет у водителя белого автомобиля, он проедет вторым. Третьим пересечет перекресток грузовик, и последним – красный водитель, сознательно решивший пропустить всех остальных.

Правильный ответ

Итак, правильный ответ – 6.

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