Изменит все: долгожданную новую модель Audi рассекретили официально. Фото

Новая Audi Concept C рассекречена официально на фото с подробностями. Это долгожданный автомобиль и предвестник самого дешевого спорткара Audi, который изменит все в целой модельной линейке немецкого бренда.

Подробности стали известны Motor1. Официальную премьеру Audi Concept C 2025 года подготовили для Мюнхенского автосалона. Серийный спорткар, который отправится в производство в 2027 году, получит другое название. Но его пока не раскрывают.

Внутри компании проект известен как Audi TT Moment 2.0. Это дает очевидный намек на духовного наследника.

На фото Audi Concept C (условно – Audi TT 4 поколения) продемонстрирован минималистичный дизайн почти без декора, который отсылает к модели первого поколения 1998 года. При этом такой стиль распространится на все новые модели Audi, которые в будущем будут отличаться от актуальных машин. Фактически, это витрина нового корпоративного стиля производителя.

Отмечается, что этот прототип визуально близок к товарному автомобилю. Ранее сообщалось, что в основе использован новый электромобиль Porsche 718 Boxster EV 2026 года.

