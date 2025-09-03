Новый кроссовер Toyota дешевле RAV4 показали с другим дизайном

Компактный недорогой кроссовер Toyota Corolla Cross 2025 года уже рассекретили официально после модернизации. Модель дешевле Toyota RAV4 стала современнее. Теперь машину показали с другим дизайном.

Модель Toyota Corolla Cross с новым эффектным дизайном на канале LUXYCAR сделали еще современнее. Теперь машина выглядит как внедорожник и кажется немного крупнее.

Новую Toyota Corolla Cross не так давно рассекретили официально после очередного небольшого обновления. В первую очередь машина отличается от дорестайлингового кроссовера стилистическими изменениями. Производитель подготовил новые цвета для кузова и колесные диски.

Заменили передние фары и графику в задних фонарях, установили новые бамперы. Благодаря этим деталям проще всего отличить новую машину.

В оснащение Toyota Corolla Cross включили беспроводную зарядку для смартфона и мультимедийную систему с поддержкой Apple Car Play и Android Auto.

