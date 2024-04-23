Имеет ли право водитель сделать остановку: задание по ПДД

Игнорирование ПДД приводит к возникновению аварийных ситуаций. К сожалению, некоторые водители пренебрегают определенными запретами и совершают остановки, где им вздумается.

Предлагаем проверить и закрепить знания ПДД с помощью интересного теста. Внимательно посмотрите на изображение и скажите, может ли водитель осуществить остановку?

Условия задачи

Имеет ли право водитель осуществить остановку перед путями?

Да

Нет

Объяснение

Прежде всего, следует упомянуть определение термина "остановка" и выяснить, где останавливаться нельзя.

Согласно пункту 1.10 ПДД остановка – прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут или больше, если это необходимо для посадки (высадки) пассажиров или погрузки (разгрузки) груза, выполнения требований настоящих Правил (предпочтения в движении, выполнения требований регулятора, сигналов светофора и т.п.).

На картинке мы видим, что место предполагаемой остановки синего автомобиля находится перед железнодорожным переездом. Обратимся к пункту 15.9 ПДД, где указано, в каких местах остановка запрещена.

Остановка запрещается:

a) на железнодорожных переездах;

б) на трамвайных путях (кроме случаев, оговоренных пунктом 15.8 настоящих Правил);

в) на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в туннелях;

г) на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предпочтения в движении;

ґ) на перекрестках и ближе 10 м от края проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода, за исключением остановки для предпочтения в движении и остановки напротив бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;

д) в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;

е) ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а если их нет - ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

е) ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст препятствия работающим технологическим транспортным средствам;

ж) в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;

з) в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;

и) ближе 10 м от выездов с близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда.

Правильный ответ

Остановка запрещается прямо на железнодорожном переезде. А непосредственно перед путями водитель может остановиться, чтобы подобрать пассажира.

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