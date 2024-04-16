Можно ли ехать направо? Задание на знание сигналов регулятора

Участники дорожного движения, как водители, так и пешеходы, ежедневно сталкиваются с разными непредсказуемыми ситуациями на дорогах. Это могут быть не только аварии, но и поломки светофоров или изменение направления движения на привычных маршрутах.

В таких случаях немаловажную роль в регулировании движения играют сигналы регулятора. Тest_pdr.ua поделились интересной задачей, которая поможет вам проверить свои знания и вспомнить один из самых важных сигналов регулятора.

Разрешено ли в этой ситуации водителю синего автомобиля повернуть направо?

А. Да

Б. Нет

Сигналами регулятора являются положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным световозвращателем. Водители должны четко понимать каждый из них, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

В этом случае регулятор не показывает никаких жестов, а просто стоит прямо. В таком случае неопытные водители могут легко запутаться, поэтому перед тем как выезжать на дороги все вожди должны тщательно изучить ПДД.

Если вы уже дали ответ, то читайте дальше, чтобы убедиться в его правильности. А если у вас возникли вопросы, предлагаем вспомнить правило дорожного движения номер 8.8.

8.8 Когда руки регулятора вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью, это означает, что всем находящимся со стороны груди и спины движение запрещено. Это касается не только транспортных средств, но и пешеходов.

В то же время те участники движения, которые находятся с левой и правой сторон регулировщика, могут ехать прямо и поворачивать направо, а пешеходы могут перейти дорогу.

Итак, водитель желтого авто может ехать прямо, а водитель синего – повернуть направо. А серый автомобиль должен дождаться, пока регулятор от него отвернется, поэтому правильный ответ Б.

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