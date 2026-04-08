Долгожданную модель Mercedes показали в самом практичном виде. Фото

Новый Mercedes CLA 3 поколения дебютировал как самый дешевый седан немецкой компании. Производитель подготовил несколько вариантов – гибридных и электрических – самая практичная модификация в линейке тоже есть.

Универсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2026 года показали на новых официальных фото. OBOZ.UA напоминает, что модель Mercedes CLA со сменой поколения выросла до 4,7 м в длину. И получила максимально широкую линейку.

Новый Mercedes-Benz CLA 3 получил 1,5-литровый бензиновый двигатель в составе "мягкой" гибридной системы. Есть три уровня форсировки на 156, 184 и 211 сил.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), новый CLA впервые получил полностью электрическую силовую установку. Предложили два варианта – мощностью 268 и 349 л.с. С батарейным блоком емкостью 85 кВтч запас хода заявлен на уровне 792 км.

Цена Mercedes CLA 2026 года – около 44 000 евро. Автомобиль стартует с 55 000 евро в электрической модификации.

