Знаменитый недорогой кроссовер Subaru вызвал ажиотаж на рынке

Знаменитый недорогой кроссовер Subaru Forester оказался очень популярным у покупателей, при этом речь идет о модели прошлого поколения, которая еще есть в продаже. Производитель зафиксировал ажиотаж на рынке.

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Детали стали известны Carscoops. Модель Subaru Forester 2024 модельного года вызвала особенный интерес у покупателей. Например, в США с начала 2024 года продали уже 92 849 экземпляров. Спрос увеличился на 51,4%.

Цена Subaru Forester теперь уже прошлого поколения – от 27 000 долларов. Цена очень привлекательная. Видимо, покупатели считают так же и спешат приобрести такую машину. Ведь недавно дебютировал кроссовер Subaru Forester 6 поколения, который оценили в 31 090 долларов.

Новый Subaru Forester 2025 модельного года получил полностью другой дизайн. Спереди появилась крупная решетка, отделанная черным глянцевым пластиком. По бокам – фары необычной формы. Задние фонари соединили тонкой горизонтальной полосой.

Новинку представили с разными двигателями объемом 1,8 л, 2 л и 2,5 л. Также предусмотрена гибридная силовая установка. Все модификации традиционно будут поставляться с полноприводной трансмиссией.

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